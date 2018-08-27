Her fırsatta ‘Vefa’nın sadece İstanbul’da bir semt olmadığını ispatlayan MHK eski başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Mustafa Çulcu, Gönen Reşadiyespor Kulübü’nü de ziyaret etti ve asıl memleketi olan Gönen’de faaliyet gösteren kulübün onursal başkanı olarak hasret giderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çulcu “Reşadiyespor kısa sürede ciddi mesafe kat etti. Emeği geçen herkese binlerce teşekkürler. Şu anki başkan ve yönetim kurulu çok çalışkan ve özverili. Teknik heyet ve sporcular çok iyi. İnşallah çok iyi bir sezon geçirirler ve başarılı olurlar.Ama önce centilmenlik” dedi.
Bugün 13:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:42 TSİ )
Vefalı Çulcu…
Her fırsatta ‘Vefa’nın sadece İstanbul’da bir semt olmadığını ispatlayan MHK eski başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Mustafa Çulcu, Gönen Reşadiyespor Kulübü’nü de ziyaret etti ve asıl memleketi olan Gönen’de faaliyet gösteren kulübün onursal başkanı olarak hasret giderdi.
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Bugün 13:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz