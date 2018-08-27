Vefalı Çulcu…

Her fırsatta ‘Vefa’nın sadece İstanbul’da bir semt olmadığını ispatlayan MHK eski başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Mustafa Çulcu, Gönen Reşadiyespor Kulübü’nü de ziyaret etti ve asıl memleketi olan Gönen’de faaliyet gösteren kulübün onursal başkanı olarak hasret giderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çulcu “Reşadiyespor kısa sürede ciddi mesafe kat etti. Emeği geçen herkese binlerce teşekkürler. Şu anki başkan ve yönetim kurulu çok çalışkan ve özverili. Teknik heyet ve sporcular çok iyi. İnşallah çok iyi bir sezon geçirirler ve başarılı olurlar.Ama önce centilmenlik” dedi.