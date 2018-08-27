Böyle bir şeyi insan neden yapar?

Hereke’nin en güzel yerlerinden olan sahil parkı özellikle hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşların nefes aldığı bu alanlar belediye tarafından oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş durumda fakat bazı kendini bilmezler parka zarar vermeye devam ediyor. Park boyunca kurulan piknik masaları bazı vandallar tarafından kırılıp dökülüyor. Durumdan oldukça rahatsız olan bölge sakinleri, belediye ve emniyet görevlilerinin bu vandalların parka zarar vermesinin önüne geçmesini istiyor.