Hereke’nin en güzel yerlerinden olan sahil parkı özellikle hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşların nefes aldığı bu alanlar belediye tarafından oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş durumda fakat bazı kendini bilmezler parka zarar vermeye devam ediyor. Park boyunca kurulan piknik masaları bazı vandallar tarafından kırılıp dökülüyor. Durumdan oldukça rahatsız olan bölge sakinleri, belediye ve emniyet görevlilerinin bu vandalların parka zarar vermesinin önüne geçmesini istiyor.
Bugün 13:44 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:49 TSİ )
Böyle bir şeyi insan neden yapar?
Hereke’nin en güzel yerlerinden olan sahil parkı özellikle hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşların nefes aldığı bu alanlar belediye tarafından oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş durumda fakat bazı kendini bilmezler parka zarar vermeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz