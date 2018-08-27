Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:44 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:49 TSİ )

Böyle bir şeyi insan neden yapar?

Hereke’nin en güzel yerlerinden olan sahil parkı özellikle hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşların nefes aldığı bu alanlar belediye tarafından oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş durumda fakat bazı kendini bilmezler parka zarar vermeye devam ediyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Hereke’nin en güzel yerlerinden olan sahil parkı özellikle hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Vatandaşların nefes aldığı bu alanlar belediye tarafından oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş durumda fakat bazı kendini bilmezler parka zarar vermeye devam ediyor. Park boyunca kurulan piknik masaları bazı vandallar tarafından kırılıp dökülüyor. Durumdan oldukça rahatsız olan bölge sakinleri, belediye ve emniyet görevlilerinin bu vandalların parka zarar vermesinin önüne geçmesini istiyor.

2-1535366817.jpg?

Bugün 13:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
Köfteci Behçet'in acı günü! mask
Köfteci Behçet'in acı günü!
Çiftlik Bank, Kaşar Bank derken şimdi de İnşaat Bank çıktı! mask
Çiftlik Bank, Kaşar Bank derken şimdi de İnşaat Bank çıktı!
Balık pazarı yeni sezonda yeni yerinde mask
Balık pazarı yeni sezonda yeni yerinde
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı mask
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı
Kahyaoğlu'nun acı günü mask
Kahyaoğlu'nun acı günü
Yakup Yılmaz babasını kaybetti mask
Yakup Yılmaz babasını kaybetti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL