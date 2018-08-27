Vasfi Aşçı leyleği yine havada gördü

Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası 31 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihlerinde Ordu/Fatsa'da düzenlenecek. Bu şampiyonaya, Türkiye’nin yanı sıra İran, Rusya, Romanya, Ukrayna, Moldovya, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbeycan, Özbekistan, Ermenistan, Tacekistan, Kırgazistan, Türkmenistan, Kazakistan Ülkeleri katılacak. Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu şampiyonada görev yapacak hakemler de açıklandı. Aynı zamanda Eşmespor Kulübü Başkanı olan Uluslar arası Karate hakem ve antrenörlerinden Vasfi Aşçı da bu şampiyonada görev yapacak.