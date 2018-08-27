Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası 31 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihlerinde Ordu/Fatsa'da düzenlenecek. Bu şampiyonaya, Türkiye’nin yanı sıra İran, Rusya, Romanya, Ukrayna, Moldovya, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbeycan, Özbekistan, Ermenistan, Tacekistan, Kırgazistan, Türkmenistan, Kazakistan Ülkeleri katılacak. Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu şampiyonada görev yapacak hakemler de açıklandı. Aynı zamanda Eşmespor Kulübü Başkanı olan Uluslar arası Karate hakem ve antrenörlerinden Vasfi Aşçı da bu şampiyonada görev yapacak.
Bugün 13:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Vasfi Aşçı leyleği yine havada gördü
Kentimizin önemli spor insanlarından, karate uluslar arası hakemimiz Vasfi Aşçı, bu yıl da bol bol dünyayı ve Türkiye’nin dört bir yanını gezecek gibi gözüküyor.
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Bugün 13:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz