Bu dostluk hep sürsün!

Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur eleme maçında yarın deplasmanda 16.30’da başlayacak maçta Yalova BAL temsilcisi Altınova Belediyespor ile karşılaşacak olan BAL temsilcimiz Çayırovaspor’un Başkanı Şevket Külte, bu maç öncesi dostluk mesajı yayınladı. Yalova ekibinin başkanı Sedat Ok ve sportif direktörü Abdurrahman Güneş ile daha önce bir araya gelen ve aynı zamanda iki spor adamıyla hemşeri olan Külte, “Sedat Bey ve Abdurrahman hocam takımlarının başarısı için ciddi emek veren spor adamları. Daha önce bir araya gelip sohbet etmiştik. Kendileriyle Kastamonu’dan da taşınırız. Bizde ‘dostluk baki’ kalır. Maça gelince şanslar eşit. İki takım da kadrosunu yeniledi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz” dedi.