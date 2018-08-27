Gebzespor formasıyla 2014-2015 sezonunda tanışan Ercan Kuruçay’ın yeni adresi Denizli Kale Belediyespor oldu. 2 yıl Gebzespor’da forma giyen, ardından Çorlu’ya, buradan Kars’a giden 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Gebzespor’a kaptan olarak dönmüş ve takımın lige iyi başlamasına ciddi bir katkı sunmuştu. Ara transfer döneminde Kars’a gidip sezonu orada tamamlasa da şampiyonluk kutlamalarında yerini alan Ercan Kuruçay, yeni sezon öncesinde Denizli’nin BAL’daki temsilcilerinden Kale Belediyespor ile anlaştı.
Bugün 14:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Kral Denizli’ye gitti
Gebzespor formasıyla 2014-2015 sezonunda tanışan Ercan Kuruçay’ın yeni adresi Denizli Kale Belediyespor oldu.
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Bugün 14:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz