Derince İlçesinde bulunan kendisine ait alanda Petrol Ofisi A.Ş. tarafından Akaryakıt Ürünleri Depolama Tankları Kapasite Artışı projesi yapılması planlanmakta. Söz konusu proje için, 25 Aralık 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin gereğince yapılması gereken toplantı 6 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak. ÇED toplantısı Çınarlı Mahallesinde bulunan Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu Konferans Salonu gerçekleştirilecek.
Bugün 14:01 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:05 TSİ )
Petrol Ofisi A.Ş. kapasite artırımına gidiyor
Derince İlçesinde bulunan kendisine ait alanda Petrol Ofisi A.Ş. tarafından Akaryakıt Ürünleri Depolama Tankları Kapasite Artışı projesi yapılması planlanmakta.
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Bugün 14:01 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz