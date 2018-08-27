Petrol Ofisi A.Ş. kapasite artırımına gidiyor

Derince İlçesinde bulunan kendisine ait alanda Petrol Ofisi A.Ş. tarafından Akaryakıt Ürünleri Depolama Tankları Kapasite Artışı projesi yapılması planlanmakta. Söz konusu proje için, 25 Aralık 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin gereğince yapılması gereken toplantı 6 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak. ÇED toplantısı Çınarlı Mahallesinde bulunan Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu Konferans Salonu gerçekleştirilecek.