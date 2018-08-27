30 Ağustos’un provası yapıldı

Kocaeli Valiliği ev sahipliğinde düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin provası yapıldı. 30 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da gerçekleşmesi planlanan geçit töreninin provası Valilik bahçesinde yapıldı. Törende görev alacak askerler, öğrenciler ve diğer görevliler provaya tam katılım sağladı. Perşembe günü ayrıca resmi geçit töreninin ardından yine Kocaeli Valiliğinin ev sahipliğinde Başiskele’de bulunan Tryp By Wyndham Otel’de saat 20.00’de Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlenecek.