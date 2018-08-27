Kocaeli Valiliği ev sahipliğinde düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin provası yapıldı. 30 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da gerçekleşmesi planlanan geçit töreninin provası Valilik bahçesinde yapıldı. Törende görev alacak askerler, öğrenciler ve diğer görevliler provaya tam katılım sağladı. Perşembe günü ayrıca resmi geçit töreninin ardından yine Kocaeli Valiliğinin ev sahipliğinde Başiskele’de bulunan Tryp By Wyndham Otel’de saat 20.00’de Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlenecek.
Bugün 14:10 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
30 Ağustos’un provası yapıldı
Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenmesi planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin provası günler öncesinden yapıldı
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Bugün 14:10 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz