Kocaeli'ye 8 yeni okul yapılacak

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kocaeli ilçelerinde olmak üzere toplam 8 yeni okul yapılması için okul ihalelerini gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ihalede; Çayırova Akse ve Darıca Mehmet Akif mahallelerinde 2 adet 26 derslik ilkokul binası ve çevre tanzimi, İzmit Gündoğdu ve Alikahya mahallelerinde 35’er derslikli okul bina yapımı çevre düzenlemesi, İzmit sınırlarında 26 derslikli okul yapımı, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 35 derslikli ilkokul binası ihaleleri tamamlandı.

İHALELER VE KAZANAN FİRMALAR

Çayırova Akse (2154-1) ve Darıca Mehmet Akif (794-1) 2 adet 26 derslik İlkokul binası ve 2 adet Çevre tanzimi yapım ihalesini Emder Yapı Elk İnşaat Taah. San Tr Ltd Şti 13.070.000 TL'ye

İzmit Gündoğdu Mahallesi 174 Ada, 5 Parsel 35 Derslikli İlkokulu (Yarbay Refik Cesur İlkokulu Sahası) ihalesini Soykaya İnş Mak. Tesisat İnş Taah. Ve Tr. Ltd Şti 19.850.000 TL’ye

İzmit Alikahya Mahallesi 822 Ada, 1 Parsel 35 derslik olmak üzere 2 adet okul binası bina yapımı ve çevre tanzim işleri Gökyol İnş Tur. Tah. 21.000.00 TL'ye

İzmit 1797 Ada-1 Parsel (Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu Yıkımı) üzerine 26 derslik ilkokul binası+Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 675 Ada-1 parsel 35 derslik ilkokul binalarının yapımı ve çevre tanzimi ihalesini Yavuz Dekorasyon İn. Ticaret 20.752.000 TL'ye aldı.

2 İHALE KALDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan okul ihalelerinin öğleden sonraki ihalelerinde Kocaeli Darıca Kemal Ali Gül (253 Ada-10 Parsel) sahası üzerine 26 derslik ilkokul ile Gebze (Kirazpınar Mah. 6407 Ada-3 Parsel) üzerine 35 derslikli ilkokul binaların yapım ihaleleri gerçekleştirilecek.