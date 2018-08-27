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Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayı itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, süt ve nakdi yardımlarını 41 Kart aracılığıyla tamamladı. Ocak ayından itibaren toplamda 16 milyon liralık yardımda bulunulduğu açıklandı.

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Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verilen 41 Kart, 2018 yılında da aileleri sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Ocak ayından Ağustos ayına kadar 16 milyon 153 bin TL yardım da bulundu.

BİRÇOK YARDIM YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 41 Kart yardımları birçok ihtiyaç sahibi aile için büyük önem arz ediyor. Yardımlar gıda, giyim ve nakdi olarak yapılıyor. Belediye tarafından yapılan destekler kapsamında 16 bin 370 aileye gıda yardımında bulunuldu. 41 Kartla ayrıca 8 bin 731 aileye giyim, 5 bin 832 aileye ise nakdi yardım yapıldı.

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