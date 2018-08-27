DER-MEK'te kayıtlar başladı

Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte eğitime yönelik projeler kapsamında hizmet verdiği DER-MEK’te yeni dönem kayıt süreci başladı. Bu yıl yine 6 ayrı mahallede eğitim olanağı sağlayacak olan DER-MEK, düzenleyeceği kurslarıyla ilçe halkının yanında olacak.
BİRÇOK BRANŞ VAR
Takı tasarımından kuaförlüğe, dikiş kursundan ahşap boyamaya kadar onlarca branşta açılacak kurslara Derincelilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. DER-MEK bünyesinde eylül ayı içerisinde altı ayrı noktada devam edecek kayıt sürecinin ardından kurs merkezlerindeki eğitimler başlayacak. Kurslarla ilgili bilgi edinmek isteyenler başvuru merkezlerine müracaat edebilecekleri gibi, 2231011 ve 2333953 numaralı telefondan da detaylı bilgi alabilecek.
Kurs Merkezleri:
Yenikent DER-MEK
Yenikent Mahallesi, Mürsel Sokak, No: 14
Kusachi DER-MEK
Dumlupınar Mahallesi, Ural Sokak, No: 2
Çınarlı DER-MEK
Çınarlı Mahallesi, 11. Sokak, No: 16
Mersincik DER-MEK
Mersincik Mahallesi, Hayat Caddesi, Kılıç Sokak, No: 2
Fatih DER-MEK
Fatih Sultan Mahallesi, Engin Caddesi
Sırrıpaşa DER-MEK
Sırrıpaşa Mahallesi, Çenedere Caddesi, Birlikspor Altyapı Tesisleri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz