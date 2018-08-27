DER-MEK'te kayıtlar başladı

Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte eğitime yönelik projeler kapsamında hizmet verdiği DER-MEK’te yeni dönem kayıt süreci başladı. Bu yıl yine 6 ayrı mahallede eğitim olanağı sağlayacak olan DER-MEK, düzenleyeceği kurslarıyla ilçe halkının yanında olacak.

BİRÇOK BRANŞ VAR

Takı tasarımından kuaförlüğe, dikiş kursundan ahşap boyamaya kadar onlarca branşta açılacak kurslara Derincelilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. DER-MEK bünyesinde eylül ayı içerisinde altı ayrı noktada devam edecek kayıt sürecinin ardından kurs merkezlerindeki eğitimler başlayacak. Kurslarla ilgili bilgi edinmek isteyenler başvuru merkezlerine müracaat edebilecekleri gibi, 2231011 ve 2333953 numaralı telefondan da detaylı bilgi alabilecek.

Kurs Merkezleri:

Yenikent DER-MEK

Yenikent Mahallesi, Mürsel Sokak, No: 14

Kusachi DER-MEK

Dumlupınar Mahallesi, Ural Sokak, No: 2

Çınarlı DER-MEK

Çınarlı Mahallesi, 11. Sokak, No: 16

Mersincik DER-MEK

Mersincik Mahallesi, Hayat Caddesi, Kılıç Sokak, No: 2

Fatih DER-MEK

Fatih Sultan Mahallesi, Engin Caddesi

Sırrıpaşa DER-MEK

Sırrıpaşa Mahallesi, Çenedere Caddesi, Birlikspor Altyapı Tesisleri