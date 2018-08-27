İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik İzmit Belediyesi tarafından başlatılan inceleme ziyaretleri devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde İzmit Belediyesi’ne bireysel, CİMER, BİMER, başkan mektubu gibi çeşitli yollarla ulaşan ve ihtiyaç sahibi olduğu bildirilen vatandaşların durumları inceleniyor. Sosyal inceleme ziyaretlerinin belediyenin sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Sosyal inceleme sonucu oluşturulan raporlar ve kaymakamlıkta yapılan sorgulamanın ardından İzmit Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nca başvuruda bulunanların durumu karara bağlanıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri yaklaşık bir yıl içinde 2170 haneye sosyal inceleme ziyareti gerçekleştirildiğini, ziyaretlerle vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerinin değerlendirildiğini söylediler.
Bugün 14:36 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Belediye’den sosyal inceleme
İzmit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal inceleme ziyaretleri yapılıyor.
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Bugün 14:36 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz