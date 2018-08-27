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Gündoğdu: Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Tuzlaspor maçının ardından basın mensuplarını yanıtladı. Deneyimli teknik adam taraftarın desteği ile yeni stattaki ilk maçlarını kazanmak istediklerini belirtti.

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Gündoğdu açıklamasında şunları söyledi: Skor bizim için hiç önemli değil. Tuzlaspor maçında ortaya konan mücadeleden memnunum. Final paslarında tercihleri doğru yapabilseydik sonuca da gidebilirdik. Futbolcularımdan istediğim şeyleri gördüm.  Kadir Öge’nin durumu ile ilgili yönetim açıklama yaptı. Çok konuşmak istediğim bir şey değil. Olmasını istemezdik. Ancak disiplinsizlik oldu ve bu şekilde değerlendirildi. 

ZOR OLANI BAŞARMAK İSTİYORUZ

Yeni stadımızda futbolcularımız ve ben taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Zor olanı başarmak için seyircinin tribünlere gelmesi gerekiyor. Taraftarımızın yeni stadımızı dolduracağına inanıyorum. Saha içindeki coşku ile de futbolcularımız maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacak. İnşallah maçı da alacağız.

Bugün 14:37 TSİ - Spor

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