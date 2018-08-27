Alternatifsizlik böyle bir şey:2-0

Kocaelispor 1 Eylül’deki Fatsa Belediyespor maçı öncesi son hazırlık maçını, aynı zamanda Diyarbekirspor AŞ’nin de sahibi olan, Gebzespor Kulübü Eski Başkanı Feyzi İlhanlı’nın, futbolcu grubundan 8 milyon liraya satın aldığı Tuzlaspor AŞ. ile oynadı. Kadir Öge ve Mert’in forma giyemediği Kocaelispor, şampiyonluk mücadelesi verecek olan rakibi ile özellikle ilk yarıda başa baş mücadele etti.

TUTUK BAŞLADIK, TOPARLADIK

Temsilcimiz maça tutuk başladı ve ilk 15 dakika içinde kalesinde tehlikeler atlattı. Mehmet Özdıraz’ın sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Volkan Mert kornere çeldi. 9’da Tuzlaspor’da bu kez Berat Ali'nin şutunda savunmaya çarpan top sol kale direğini yalayarak kornere çıktı.18’de Kocaelispor gole çok yaklaştı. Burak Süleyman, Sefa ve Mesut paslaşmasının ardından sağ çaprazda topla buluşan Gökdeniz'in şutunu kaleci Bayram kurtardı.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK

Gökdeniz’in pozisyonu Kocaelispor adına ilk yarıda tek net pozisyondu. 20’de Mehmet'in şutu az farkla auta çıktı. 44'te ev sahibi ekipte kullanılan kornerde Murat Yılmaz'ın kafa ile kalemize gönderdiği top kaleci Volkan’da kaldı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Yeşil Siyahlılar 65. dakikaya kadar istediklerini sahaya yansıttı. 2. bölgede rakibini iyi karşılaşan ve kazandığı toplarla hızlı atağa çıkan ekibimiz 66’da kalesinde golü gördü.

ALTERNATİF FUTBOLCU SIKINTISI

Tuzla’nın Diyarbekir’den transferi Mehmet Özdıraz sol kanattan ceza sahamıza sokuldu. Mehmet’in pasında uzun forvet Murat Yılmaz, topun gelişine sol ayağı ile iyi vurdu ve kaleci Can Emre’nin filelere giden bu topa yapacak bir şeyi yoktu. Alternatif futbolcu sıkıntısı yaşayan Kocaelispor’da ikinci yarıdaki değişiklikler rakibin iştahını kabarttı. 70’de Hakan’ın şutunu Can Emre soluna uçarak kurtardı.

SON BÖLÜM GERGİN GEÇTİ

76'da Kocaelispor’da Sinan’ın kullandığı serbest vuruşta top sol kale direğinin 1 metre yanından auta çıktı. 81’de Tuzlaspor penaltı kazandı. Murat Başak ve Ali Keten çalınan penaltı düdüğü ile çok gerildiler. Özellikle Ali Keten’in gerginliği maç sonuna kadar sürdü, teknik adam Galip Gündoğdu, Keten’i maç bitmeden oyundan çıkardı, yerine adam sokmadı. Penaltıda Murat Yılmaz farkı ikiye çıkaran gole imzasını attı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor lig öncesi son provayı 2-0 kaybetmekten kurtulamadı. Erdem ÖVÜÇ – İstanbul Tuzla

TUZLASPOR: 2 KOCAELİSPOR:0

HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy***, Barkın Güdü***, Ufuk Güdü***

TUZLASPOR: Bayram**, Taner**, Bülent**, Ozan** (Doğancan**),Erdinç***, Gökçen** Erdinç**, Hacı Mustafa*** (Sefa**), Mehmet Özdıraz****, Sadık*** (Sefa**), Berat Ali*** (Muhammed**), Murat Yılmaz***

KOCAELİSPOR: Volkan*** (Dk. 46 Can Emre**) Fatih**, Murat**, Kemal Can** (Onur Öztonga*), Gökdeniz** (Celil*), Sefa**, Mesut****, Ali Keten**, Kerem Yıldırım** (Dk. 62 Küçük Kerem*)Burak Süleyman** (Dk. 72 Rıza*), Sinan**

GOLLER: Dk. 66 ve 81 Murat Yılmaz (Tuzla)