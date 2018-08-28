Kocaelispor, yeni haftanın antrenmanlarına bugün başlıyor. Dünü izinli geçiren Yeşil Siyahlılar, cumartesi günkü Fatsa Belediyespor maçı öncesi ilk çalışmasını Vinsan’da yapacak. Antrenman bu akşam 6’da başlayacak.
Bugün 06:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 14:42 TSİ )
İzin bitti başlıyoruz
Kocaelispor, yeni haftanın antrenmanlarına bugün başlıyor.
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Bugün 06:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz