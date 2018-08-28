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Bugün 06:00 TSİ- Spor ( G : Dün 14:42 TSİ )

İzin bitti başlıyoruz

Kocaelispor, yeni haftanın antrenmanlarına bugün başlıyor.

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Kocaelispor, yeni haftanın antrenmanlarına bugün başlıyor. Dünü izinli geçiren Yeşil Siyahlılar, cumartesi günkü Fatsa Belediyespor maçı öncesi ilk çalışmasını Vinsan’da yapacak. Antrenman bu akşam 6’da başlayacak.

Bugün 06:00 TSİ - Spor

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