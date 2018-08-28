Kocaelispor, Yeni Kocaeli Stadı’ndaki ilk antrenmanını Çarşamba günü (yarın) yapacak. Akşam 7’de başlayacak olan antrenmanda stat zemininin ve ışıklarının son durumu da görülmüş olacak.
Bugün 10:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 09:57 TSİ )
Yeni statta yarın antrenman var
Kocaelispor, Yeni Kocaeli Stadı’ndaki ilk antrenmanını Çarşamba günü (yarın) yapacak.
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Bugün 10:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz