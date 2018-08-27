Bağçeşme, Bekirdere’den 4 futbolcu aldı…

Geçen sezon 1. Amatör Lig C Grubu’nda şampiyonluk yaşayan ve adını 5 yıl sonra Süper Amatör Lig’e yazdıran Bekirderespor’da sağ kanat oyuncusu Fatih Ertürk, 1. Amatör Lig takımlarından Bağçeşmespor ile anlaştı. Böylece Bekirdere’de geçen sezonki şampiyon kadrodan Bağçeşmespor’a giden futbolcu sayısı 4’e çıktı. Turkuaz Beyazlılar, Sarı Siyahlılardan daha önce Mert Alkan, Doğukan Civan ve Kaptan Fuat Karaaslan’ı renklerine bağlamıştı.