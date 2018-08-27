Geçen sezon 1. Amatör Lig C Grubu’nda şampiyonluk yaşayan ve adını 5 yıl sonra Süper Amatör Lig’e yazdıran Bekirderespor’da sağ kanat oyuncusu Fatih Ertürk, 1. Amatör Lig takımlarından Bağçeşmespor ile anlaştı. Böylece Bekirdere’de geçen sezonki şampiyon kadrodan Bağçeşmespor’a giden futbolcu sayısı 4’e çıktı. Turkuaz Beyazlılar, Sarı Siyahlılardan daha önce Mert Alkan, Doğukan Civan ve Kaptan Fuat Karaaslan’ı renklerine bağlamıştı.
Bugün 14:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:43 TSİ )
Bağçeşme, Bekirdere’den 4 futbolcu aldı…
Geçen sezon 1. Amatör Lig C Grubu’nda şampiyonluk yaşayan ve adını 5 yıl sonra Süper Amatör Lig’e yazdıran Bekirderespor’da sağ kanat oyuncusu Fatih Ertürk, 1. Amatör Lig takımlarından Bağçeşmespor ile anlaştı.
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Bugün 14:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz