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Erdal İbanoğlu: Desteğimiz sürecek

İzmit Belediyespor ile Medical Park arasındaki sponsorluk anlaşması yapıldı.

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İzmit Belediyespor ile Medical Park arasındaki sponsorluk anlaşmasından sonra açıklama yapan Hastane Genel Müdürü Dr. öğretim üyesi Abdullah Erdal İbanoğlu şunları söyledi: Geçen sene yaptığımız sponsorluk anlaşması ile İzmit Belediyespor Basketbol takımına bu yıl da desteğimizi sürdüreceğiz. Ben spordan gelen birisiyim. Onun için, daha önceki yıllarda futbol oynadım. Sporu seven birisiyim. Basketbol maçlarını yakından takip ediyorum. Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan, İzmit Belediyespor Basketbol takımının maçlarına gitmek istiyorum. Yeni sezonda ben kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçirirler. Hastanemizde herhangi sakatlık olursa, hepsinin emrindeyiz” dedi.

MUHAMMET ÖZTÜRK: MEDİKAL PARK HASTANESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

İzmit Belediyespor Başkanı Muhammet Öztürk ise şunları söyledi: İki yıl boyunca sağlık sponsoru olarak bize destek veren Medikal Park Hastanesi’ne, Genel Müdürü Dr. Erdal İbanoğlu’na, Başhekim Uzman Dr. Erhan Çimlaklıgil ve Genel Müdürü Yardımcısı Ümit Kuş’a, İzmit Belediyesi olarak bize verilen sağlık sponsorluğu desteği için teşekkür ediyoruz. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Yeni sezonda gerçekten yeni basketbolcularla iyi bir kadro kuruyoruz. Şu anda 5 basketbolcu ile imzalarımızı attık. Bazı basketbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor.

Bugün 14:42 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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