Geçtiğimiz sezon Gernika’da başarılı bir sezon geçiren Marina Kuzina Baş, bu sezon İzmit Belediyespor kadın Basketbol takımının kadrosuna dahil oldu. 1985 doğumlu ve 1.94 boyunda uzun forvet, 4 numara pozisyonunda oynuyor. Oyuncu, daha önce kariyerinde Gernika, Aski, Osmaniye, Mersin Büyükşehir Belediye gibi kulüplerde oynadı.
Bugün 14:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
Hoş geldin Marina Kuzina…
Geçtiğimiz sezon Gernika’da başarılı bir sezon geçiren Marina Kuzina Baş, bu sezon İzmit Belediyespor kadın Basketbol takımının kadrosuna dahil oldu.
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Bugün 14:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz