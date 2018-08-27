Hoş geldin Marina Kuzina…

Geçtiğimiz sezon Gernika’da başarılı bir sezon geçiren Marina Kuzina Baş, bu sezon İzmit Belediyespor kadın Basketbol takımının kadrosuna dahil oldu. 1985 doğumlu ve 1.94 boyunda uzun forvet, 4 numara pozisyonunda oynuyor. Oyuncu, daha önce kariyerinde Gernika, Aski, Osmaniye, Mersin Büyükşehir Belediye gibi kulüplerde oynadı.