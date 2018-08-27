Kordsa’ya bir ödül daha

Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri lideri Kordsa, ödüle doymuyor. Great Place to Work Institute (GPTW) tarafından Brezilya genelinde yapılan en iyi şirketler sıralamasına ilk kez 2016 yılında 25. sıradan giren Kordsa, 2017’de 31. sırada yer alırken bu sene 18. sıraya yükseldi. Bu yıl 22’incisi gerçekleşen GPTW ödülleri 2 bin 300 şirket başvurusu ile rekor bir katılıma imza attı.

EN İYİ İŞVEREN MARKALARINDAN

GPTW, bunlar arasından 80 büyük ölçekli, 35 orta ölçekli ulusal şirket ve 35 orta ölçekli çok uluslu şirketi ödüllendirdi. Kordsa daha önce Great Place to Work Institute (GPTW) tarafından Brezilya’nın Bahia bölgesi için yapılan sıralamada da üç kez üst üste en iyi işveren markaları arasında yer almıştı. Brezilya’daki başarılarının bir göstergesi olan bu ödüller aynı zamanda Kordsa’nın şirket kimliğini de güçlendirmeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

HAYATI GÜÇLENDİRİYOR

Kordsa ortaya koyduğu işe olduğu kadar, işi ortaya koyan çalışanlarına da verdiği değeri üst üste 3 yıl aldığı bu ödüllerle kanıtlamış oldu. Çalışanlarına kendilerini geliştirmelerine imkan veren, birbirlerine ilham olmaya teşvik eden ve şirket başarısının altında tüm çalışanlarının imzası bulunduğunu kabul eden bir işveren olarak Kordsa, çalışanlarına verdiği değerle onları güçlendirerek hayatı güçlendirmeye devam ediyor.

İŞ HAYATI DENEYİNİ ÖNEMLİ

Başarısının sırrının çalışanları olduğunu kabul eden Kordsa, Brezilya’da Instituto Euvaldo Lodi tarafından verilen “Staj Programlarında En İyi Uygulamalar” ödülünü de 3 yıl üst üste alarak bir kez daha gelecekteki çalışanlarına da verdiği önemi ortaya koymuş oldu. Bugünün stajyerlerinin geleceğin profesyonelleri olduğuna inanan Kordsa, stajyer programı ile sadece teknik bilgilerin edinilmesine değil, bu sürecin gerçek bir iş hayatı deneyimi olmasına da önem veriyor.