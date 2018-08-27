Özkaraaslan: Ekonominin düzelmesi İÇİN YATIRIM ŞART

Başiskele’de yaptığı çalışmalarla bilinen iş adamı Celal Özkaraaslan, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuz durumdan çıkabilmesi için önerilerde bulundu. Mevcut gelinen noktada sadece döviz bozdurulmasının yeterli olmadığını savunan Özkaraaslan, yatırımın önemine vurgu yaptı ve ekonomideki istikrarın bu şekilde yeniden sağlanabileceğini söyledi.

“DARBOĞAZI AŞABİLİRİZ”

Ticaret konusunda belli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren iş adamı Celal Özkaraaslan, “Mevcut halde döviz bozdurulması doğru ve yerinde bir hamledir. Ancak bu tek başına yeterli olmaz. İş dünyası mutlaka bu dönemde yatırıma ağırlık vermeli. Kim hangi alanda yer alıyorsa yatırım yapmalı. Bu sağlanırsa ekonomik darboğaz aşılma sürecine girer” dedi.

YATIRIM ŞART

Özellikle inşaat alanındaki hareketliliğin tüm sektörlere yansıyacağını dile getiren Özkaraaslan, “Bu dönemde vatandaşlarımız birikimlerinin erimemesi için gayrimenkul sektörüne yatırım yapabilir. Dolar ve avro bozdurmak sadece spekülatif artışlar sağlar. Ancak gayrimenkul ve eve yapılacak yatırımlar uzun vadede ciddi kâr getirir. Ekonomi de canlanır” diye konuştu.

“ÜRÜN SAKLANMASIN!”

Ekonomik dalgalanmanın olduğu süreçlerde toptancıların mallarını depolarda veya tezgah altlarında saklamasının doğru olmadığını da sözlerine ekleyen Özkaraaslan, “Her sektörde perakendeci toptancıdan sattığı ürünü kolaylıkla temin edebilmelidir. Biz Özkaraaslan yapı malzemeleri firmamızda kesinlikle örtü altı mal bulundurmuyoruz. Bu dönemlerde kar-zarar amacı gütmeden halkımızın ve müteahhitlerimizin ürün tedariklerini yaparak piyasanın dönmesi ve inşaat üreticisini zora sokmadan ticaretimizi yapma gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

“KAMU KURUMLARI DESTEK OLMALI”

Celal Özkaraaslan açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ülkemiz, kamu kurumlarıyla halkıyla bir bütündür. Yaşanan her türlü ekonomik kriz ayrım yapmadan hepimizi birden etkiliyor. Krizler ticaret erbapları kadar, kamu yatırımlarına da sekte vurur ve bu da piyasanın daralmasına neden olur. Bu sebeptendir ki tüm kamu kuruluşlarımız da iş adamlarımıza ve esnafımıza destek olmalıdır. Belediyeler müteahhitlerden alınan iskan harçları ve ruhsat gelirlerini minimuma indirebilir. Sonuçta aynı gemideyiz” dedi.