Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:54 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:56 TSİ )

Özkaraaslan: Ekonominin düzelmesi İÇİN YATIRIM ŞART

Son dönemde yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurlarında yaşanan yükseliş, iş dünyasının da gündeminde. Başiskeleli iş adamlarından Celal Özkaraaslan yaptığı açıklamada, ekonomik düzelmesi için yatırımın şart olduğunu dile getirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başiskele’de yaptığı çalışmalarla bilinen iş adamı Celal Özkaraaslan, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuz durumdan çıkabilmesi için önerilerde bulundu. Mevcut gelinen noktada sadece döviz bozdurulmasının yeterli olmadığını savunan Özkaraaslan, yatırımın önemine vurgu yaptı ve ekonomideki istikrarın bu şekilde yeniden sağlanabileceğini söyledi.

“DARBOĞAZI AŞABİLİRİZ”

Ticaret konusunda belli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren iş adamı Celal Özkaraaslan, “Mevcut halde döviz bozdurulması doğru ve yerinde bir hamledir. Ancak bu tek başına yeterli olmaz. İş dünyası mutlaka bu dönemde yatırıma ağırlık vermeli. Kim hangi alanda yer alıyorsa yatırım yapmalı. Bu sağlanırsa ekonomik darboğaz aşılma sürecine girer” dedi.

YATIRIM ŞART

Özellikle inşaat alanındaki hareketliliğin tüm sektörlere yansıyacağını dile getiren Özkaraaslan, “Bu dönemde vatandaşlarımız birikimlerinin erimemesi için gayrimenkul sektörüne yatırım yapabilir. Dolar ve avro bozdurmak sadece spekülatif artışlar sağlar. Ancak gayrimenkul ve eve yapılacak yatırımlar uzun vadede ciddi kâr getirir. Ekonomi de canlanır” diye konuştu.

“ÜRÜN SAKLANMASIN!”

Ekonomik dalgalanmanın olduğu süreçlerde toptancıların mallarını depolarda veya tezgah altlarında saklamasının doğru olmadığını da sözlerine ekleyen Özkaraaslan, “Her sektörde perakendeci toptancıdan sattığı ürünü kolaylıkla temin edebilmelidir. Biz Özkaraaslan yapı malzemeleri firmamızda kesinlikle örtü altı mal bulundurmuyoruz. Bu dönemlerde kar-zarar amacı gütmeden halkımızın ve müteahhitlerimizin ürün tedariklerini yaparak piyasanın dönmesi ve inşaat üreticisini zora sokmadan ticaretimizi yapma gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

“KAMU KURUMLARI DESTEK OLMALI”

Celal Özkaraaslan açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ülkemiz, kamu kurumlarıyla halkıyla bir bütündür. Yaşanan her türlü ekonomik kriz ayrım yapmadan hepimizi birden etkiliyor.  Krizler ticaret erbapları kadar, kamu yatırımlarına da sekte vurur ve bu da piyasanın daralmasına neden olur. Bu sebeptendir ki tüm kamu kuruluşlarımız da iş adamlarımıza ve esnafımıza destek olmalıdır. Belediyeler müteahhitlerden alınan iskan harçları ve ruhsat gelirlerini minimuma indirebilir. Sonuçta aynı gemideyiz” dedi.

Bugün 14:54 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
Altında son durum! mask
Altında son durum!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor
Kartepe'de satılık fabrika! mask
Kartepe'de satılık fabrika!
Başiskele'de milyonluk arsa satışı! mask
Başiskele'de milyonluk arsa satışı!
Erdoğan’ın çağrısı üzerine o telefonlara Kocaeli’de boykot! mask
Erdoğan’ın çağrısı üzerine o telefonlara Kocaeli’de boykot!
Dikkat! Borçtan kurtulmak için yarın son gün... mask
Dikkat! Borçtan kurtulmak için yarın son gün...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN! mask
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN!
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL