Kuaförlere eğitim

İzmit Belediyesi, Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri Esnaf Sanatkarlar Odası işbirliğindeki eğitim Belsa B Blok’taki İZMEK’te gerçekleştirildi. Blanca Academi destekli ücretsiz eğitimde kuaförlere topuz türban renklendirme, kesim, kirpik lifting, ipek kirpik konuları uygulamalı gösterildi.
ODA BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ
Eyüp Gültekin ve Sezgin Aktaş tarafından verilen eğitimin oldukça yararlı geçtiği kaydedildi. Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, katkılarından dolayı İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz