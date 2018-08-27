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Bugün 14:55 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:56 TSİ )

Kuaförlere eğitim

İzmit’teki kuaförlere eğitim verildi.

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İzmit Belediyesi, Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri Esnaf Sanatkarlar Odası işbirliğindeki eğitim Belsa B Blok’taki İZMEK’te gerçekleştirildi. Blanca Academi destekli ücretsiz eğitimde kuaförlere topuz türban renklendirme, kesim, kirpik lifting, ipek kirpik konuları uygulamalı gösterildi.

ODA BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Eyüp Gültekin ve Sezgin Aktaş tarafından verilen eğitimin oldukça yararlı geçtiği kaydedildi.  Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, katkılarından dolayı İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Bugün 14:55 TSİ - Eğitim

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