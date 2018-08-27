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Turkcell’de ‘Sıfır Atık’ dönemi

Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük, temin edilen kompost makinesiyle artık genel müdürlük binalarında tüm katı yemek atıklarını doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştüreceklerini söyledi.

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kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümler kullanan Turkcell, bu alandaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek İstanbul Küçükyalı’daki genel müdürlük binasında “Sıfır Atık” dönemini başlattı.

BAHÇELERDE KULLANILACAK

Yapılan yatırım çerçevesinde, şirkete kurulan kompost makinesiyle, katı yemek atıkları çöpe atılmadan kompost makinesinde dönüştürülecek. Tüm süreç şirket içerisinde kurulan Atık Yönetim Merkezi tarafından yönetilecek. Kompost makinesi, atıkları organik gübreye dönüştürerek doğaya kazandıracak. Atıklardan elde edilecek toprak iyileştirici organik gübre, genel müdürlük binasının yanı sıra Turkcell’in İstanbul’daki diğer binalarının bahçe alanlarında kullanılacak. Ayrıca şirket çalışanlarına dağıtılacak.

SIFIR ATIK DÖNEMİ

Şirket içerisinde çevre projelerinde de kullanılacak organik gübre ile doğanın korunmasına bir katkı daha sağlanması hedefleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük, Turkcell’de yaptıkları son yatırımla sıfır atık dönemini resmen başlattıklarını aktardı. Türkiye'nin sıfır atık yolunda başlattığı seferberliğe öteden beri katkı sağladıklarını belirten Küçük, şunları kaydetti:

HEDEF; YILDA 8 TON GÜBRE ÜRETMEK

“Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Aldığımız kompost makinesiyle artık genel müdürlük binamızda tüm katı yemek atıklarını doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştüreceğiz. Bu sayede sıfır atık yolunda uzun süredir sürdürdüğümüz çalışmalarımıza çok önemli bir halka daha eklemiş olduk. Yaptığımız bu yatırımla organik katı atıklardan sadece bir yılda 8 ton organik gübre üreterek çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.”

Bugün 14:55 TSİ - Teknoloji

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