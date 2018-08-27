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Bugün 14:57 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:59 TSİ )

Açlık sınırı 1812 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

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Araştırmaya göre döviz, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarındaki artış derken temel gıda madde etiketleri de değişti ve geçim şartları daha da ağırlaştı.

İŞTE RAKAMLAR

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 812 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 903 lira olarak tespit edildi.

Bugün 14:57 TSİ - Ekonomi

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