İnşaatta güven yüzde 11 azaldı

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Raporda yer alan 3 sektörde de düşüş görülürken, en önemli düşüş inşaat sektöründen geldi. Ağustos ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında düşüşle 88, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4 düşüşle 93,4 seviyesine indi ve referans değerden oldukça uzaklaştı. Aynı ay inşaat sektörü güveni yüzde 10,7 oranında düşüş kaydederek 68,8 değerine geriledi.