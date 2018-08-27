Raporda yer alan 3 sektörde de düşüş görülürken, en önemli düşüş inşaat sektöründen geldi. Ağustos ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,2 oranında düşüşle 88, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4 düşüşle 93,4 seviyesine indi ve referans değerden oldukça uzaklaştı. Aynı ay inşaat sektörü güveni yüzde 10,7 oranında düşüş kaydederek 68,8 değerine geriledi.
Bugün 14:58 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:59 TSİ )
İnşaatta güven yüzde 11 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin 'Sektörel Güven Endeksleri' raporunu açıkladı.
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Bugün 14:58 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz