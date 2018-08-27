Yüzbaşılar trafiği transit hale geliyor

Büyükşehir Belediyesi D-130 üzerindeki trafiği akıcı hale getirmek için çalışmalar yapıyor. Gölcük Yüzbaşılar kavşağında köprülü kavşak çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, projeyi kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyor. Mevcutta trafik ışıklarıyla yönlendirilen kavşak, tamamlanacak proje ile transit hale gelecek. Işıklarının ortadan kalması bölgede trafiği rahatlatacak. Proje, ışıklardaki araç yığılmalarını ortadan kaldıracak.

IŞIKLAR ORTADAN KALKACAK

D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere köprülü kavşaklarından sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı köprülü kavşakla rahatlayacak.

190 METRE KÖPRÜ

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı ön germeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.