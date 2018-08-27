Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:00 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:01 TSİ )

Erzurumluların kavurmalı bayramlaşması

Karamürsel’de en faal dernekleri arasında bulunan Karamürsel Erzurumlular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nde bayramlaşma etkinliğini, kavurma ikramı yapılarak gerçekleştirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Salih Aydın başkanlığındaki Karamürsel Erzurumlular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin bayramlaşması dernek binasında yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulla dernek başkanlığını getirilen Salih Aydın ve yönetiminin ev sahipliğindeki buluşmaya Erzurumlular büyük ilgi gösterdi. Dernek başkanı Salih Aydın, bayramların barışın, dostluğun ve kardeşliğin simgesi olduğunu hatırlattı, herkesin bayramını kutladı. Program, bayramlaşmaya katılanlara kavurma ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Bugün 15:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
30 Ağustos’un provası yapıldı mask
30 Ağustos’un provası yapıldı
Köfteci Behçet'in acı günü! mask
Köfteci Behçet'in acı günü!
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı mask
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı
Kahyaoğlu'nun acı günü mask
Kahyaoğlu'nun acı günü
Yakup Yılmaz babasını kaybetti mask
Yakup Yılmaz babasını kaybetti
Adliye çalışanları bayramlaştı mask
Adliye çalışanları bayramlaştı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN! mask
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN!
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL