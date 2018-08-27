Erzurumluların kavurmalı bayramlaşması

Salih Aydın başkanlığındaki Karamürsel Erzurumlular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin bayramlaşması dernek binasında yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulla dernek başkanlığını getirilen Salih Aydın ve yönetiminin ev sahipliğindeki buluşmaya Erzurumlular büyük ilgi gösterdi. Dernek başkanı Salih Aydın, bayramların barışın, dostluğun ve kardeşliğin simgesi olduğunu hatırlattı, herkesin bayramını kutladı. Program, bayramlaşmaya katılanlara kavurma ikramında bulunulmasıyla sona erdi.