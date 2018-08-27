Mahallelerdeki kasis çalışmaları sürüyor

Motosiklet ve araçların cadde ve mahalle aralarında hız yapmalarını önlemek amacıyla karayollarının standartlarına, işaretlerine uygun olarak önemli noktalara hız kesici yol kasislerinde yenileme ve çoğaltma çalışması başlatan Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beyce ve Eğercili mahallelerinde kasis çalışmalarını tamamladı. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada kasis çalışmalarının ülkemizde en fazla kullanılan trafiği sakinleştirmeye yönelik önlem olduğunu vurguladı. Köken, “Halkımızın ve sürücülerimizin güvenliği için bu önlem çalışmalarını yapacağız” dedi.