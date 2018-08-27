Motosiklet ve araçların cadde ve mahalle aralarında hız yapmalarını önlemek amacıyla karayollarının standartlarına, işaretlerine uygun olarak önemli noktalara hız kesici yol kasislerinde yenileme ve çoğaltma çalışması başlatan Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beyce ve Eğercili mahallelerinde kasis çalışmalarını tamamladı. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada kasis çalışmalarının ülkemizde en fazla kullanılan trafiği sakinleştirmeye yönelik önlem olduğunu vurguladı. Köken, “Halkımızın ve sürücülerimizin güvenliği için bu önlem çalışmalarını yapacağız” dedi.
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Mahallelerdeki kasis çalışmaları sürüyor
Kazaları en aza indirmekle birlikte güvenlik tedbirlerini artıran Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hız kesici yol kasislerinde yenileme ve çoğaltma çalışmalarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz