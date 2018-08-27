İlk maçın biletleri satışta!

Kocaelispor yönetimi Cumartesi günü yeni stadyumda oynanacak olan maç biletlerinin fiyat ve tarihlerini açıkladı. Taraftarlar maç biletlerini İzmit’te üç, Kartepe’de ise bir noktadan temin edebilecek.

Maç günü sadece stadyumdan alınabilecek olan biletlerin fiyatları ise şu şekilde:

Kale arkaları üst bölümü: 10 TL

Alt bölüm: 15 TL

Maraton üst bölümü: 15 TL

Alt bölüm: 20 TL

Protokol bilet bedeli: 80 TL

Loca koltuk bedeli: 100 TL

Bilet satış noktaları:

1-Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası Belsa Plaza

2- Kocelispor Kulüp Binası Fuar İçi

3- Görkemspor Mağazası Alemdar Caddesi

4-Kartepe Sportif Köseköy Işıklar