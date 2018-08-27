AKP'de neler oldu, neler olacak?

16 Ağustos 2018 Perşembe günü, yani kurultaydan iki gün önce, Beştepe'de yapılan toplantıda "Kocaeli için" ne gibi kararlar alındı?
AKP'nin bundan böyle Kocaeli'deki patronu kim? Partili kim dizayn edecek, Mart 2019 yerel seçimlerine partiyi kim hazırlayacak?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz