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Dün 16:03 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 09:04 TSİ )

AKP'de neler oldu, neler olacak?

AKP'de neler oldu, neler olacak? Yakında...

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16 Ağustos 2018 Perşembe günü, yani kurultaydan iki gün önce, Beştepe'de yapılan toplantıda "Kocaeli için" ne gibi kararlar alındı?

AKP'nin bundan böyle Kocaeli'deki patronu kim? Partili kim dizayn edecek, Mart 2019 yerel seçimlerine partiyi kim hazırlayacak?

YAKINDA...

Dün 16:03 TSİ - Siyaset

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