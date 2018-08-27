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Bugün 16:03 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:13 TSİ )

AKP'de neler oluyor?

AKP'de neler oluyor? Yakında...

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Tüm Kurban Bayramı öncesinde AKP Kocaeli Teşkilatı'nda "E.Z. şiddetinde" DEPREM yaşandı. Kolon kesti, beton kırıldı, tuğlalar savruldu, çok sağlam denilen "ana sütun" yıkıldı.

"E.Z. şiddetinde deprem" nasıl olmuştu? Depremin yaratıcısı Emine Zekbey'i "İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kimler zorla istifa ettirmişti. Bu deprem geçmişin hesaplaşması mıydı?

YAKINDA...

Bugün 16:03 TSİ - Siyaset

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