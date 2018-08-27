AKP'de neler oluyor?

Tüm Kurban Bayramı öncesinde AKP Kocaeli Teşkilatı'nda "E.Z. şiddetinde" DEPREM yaşandı. Kolon kesti, beton kırıldı, tuğlalar savruldu, çok sağlam denilen "ana sütun" yıkıldı.
"E.Z. şiddetinde deprem" nasıl olmuştu? Depremin yaratıcısı Emine Zekbey'i "İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kimler zorla istifa ettirmişti. Bu deprem geçmişin hesaplaşması mıydı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz