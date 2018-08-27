Şoförlerden bakan Turhan’a tepki: Dövizin ateşi sönmüyor

Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, meslektaşlarının yaşadığı sorunları dile getirmek için geçtiğimiz günlerde basın açıklaması düzenledi. Şoför esnafının sıkıntılarının gün geçtikçe artmaya başladığını ifade eden Karadeniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Tarhan’ın ‘Dayanamayan bırakıp gitsin’ sözüne de tepki gösterdi. Oda başkanı Ali Karadeniz yaptığı açıklamada, “Ulaştırma Bakanımızın bu yaklaşım yerine sorunları çözen, çözüm yolları arayan bir yaklaşım içine girmesini bekliyoruz. Akaryakıt pahalı, parçalar pahalı. Dövizin ateşi sönmüyor” dedi.

SR5 KONUSUNA DEĞİNDİ

SRC 5 belgesi konusunda açıklamalarda bulunan oda başkanı Ali Karadeniz, “ SRC 5 belgesi sahibi bir şoför 5 yıl sonra yeniden imtihana giriyor. Uygulamadan geçmesi kolay, yazılı da takılabiliyor ve belgesi elinden gidiyor. Normal sınav süresinde bile yenilenmesi için 4 ay boşta bekliyor. Bu konuyla ilgili önlemlerin alınması, belge sahibi olanların imtihan stresine sokulmaması, seminer toplantıları ile güncellemelerin yapılması gerekiyor” dedi.

“DÖVİZİN ATEŞİ SÖNMÜYOR”

Karadeniz, yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinerek, “Şoför esnafı nakliyeci mağdur, kazanç gün geçtikçe düşüyor ve iş imkanı azalıyor. Esnaf, vergilere ve belge masraflarına yetişemiyor. Dünyanın en tehlikeli taşımacılık işini yapıyoruz ama karşılığını maddi olarak alamıyoruz. ‘Bu konuda dayanamayan bıraksın’ diyen Ulaştırma Bakanımızın, bu yaklaşım yerine sorunları çözen, çözüm yolları arayan bir yaklaşım içine girmesini bekliyoruz. Akaryakıt pahalı, parçalar pahalı. Dövizin ateşi sönmüyor.” şeklinde konuştu.