Samsun'da ikamet eden Ebru Dabağ, 10 ay önce kaybolan köpeği Boyka'yı ülkeni her yerinde arıyor. Ödül olarak köpeğini bulana 7 bin TL vereceğini söyleyen Boyka, köpeğinin Kocaeli bölgesine kaçırılmış olabileceğini tahmin ediyor. Gazetelere de ödülle ve köpeğiyle ilgili ilanlar da veren Ebru Dabağ, "Boyka, 6 Kasım 2017'de Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki sitedeki kulübesinden kayboldu" dedi.

"O BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Dabağ, köpeğinin kaybolmasının ardından bölgede Boyka’yı aradı ama bir sonuç alamadı. Bunun üzerine Dabağ, kentte yayın yapan yerel gazetelere ilan vererek, köpeğini bulana 7 bin lira ödül vereceğini duyurdu. 6 aydır köpeğini aramaya devam eden Dabağ, "Hala bir umut köpeğimin bulunmasını bekliyorum. İnşallah biri bulur ve köpeğimi bana ulaştırır. Köpeğimi 33 günlük yavruyken sahiplenmiştik. O bizim için çok değerli" dedi.

BU NUMARADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Doberman cinsi köpeğini her yerde ilanlarla arayan Dabağ, illerdeki ulaşabileceği hayvan koruma dernekleriyle de bağlantı kurarak yardım talep ediyor. Dabağ, köpeği ile ilgili bilgisi, olan ve görenlerin 0546 803 76 09 numaralı telefonla ulaşabileceklerini söyledi.