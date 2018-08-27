Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:40 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:47 TSİ )

Köpeğini bulana 7 bin TL verecek

Samsun'da ikamet eden Abru Dabağ, 10 ay önce kaybolan köpeği Boyka'yı ülkeni her yerinde arıyor. Ödül olarak köpeğini bulana 7 bin TL vereceğini söyleyen Boyka, köpeğinin Kocaeli'ye kaçırılmış olabileceğini tahmin ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Samsun'da ikamet eden Ebru Dabağ, 10 ay önce kaybolan köpeği Boyka'yı ülkeni her yerinde arıyor. Ödül olarak köpeğini bulana 7 bin TL vereceğini söyleyen Boyka, köpeğinin Kocaeli bölgesine kaçırılmış olabileceğini tahmin ediyor. Gazetelere de ödülle ve köpeğiyle ilgili ilanlar da veren Ebru Dabağ, "Boyka, 6 Kasım 2017'de Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki sitedeki kulübesinden kayboldu" dedi.

"O BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Dabağ, köpeğinin kaybolmasının ardından bölgede Boyka’yı aradı ama bir sonuç alamadı. Bunun üzerine Dabağ, kentte yayın yapan yerel gazetelere ilan vererek, köpeğini bulana 7 bin lira ödül vereceğini duyurdu. 6 aydır köpeğini aramaya devam eden Dabağ, "Hala bir umut köpeğimin bulunmasını bekliyorum. İnşallah biri bulur ve köpeğimi bana ulaştırır. Köpeğimi 33 günlük yavruyken sahiplenmiştik. O bizim için çok değerli" dedi.

BU NUMARADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Doberman cinsi köpeğini her yerde ilanlarla arayan Dabağ, illerdeki ulaşabileceği hayvan koruma dernekleriyle de bağlantı kurarak yardım talep ediyor. Dabağ, köpeği ile ilgili bilgisi, olan ve görenlerin 0546 803 76 09 numaralı telefonla ulaşabileceklerini söyledi.

Bugün 16:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
30 Ağustos’un provası yapıldı mask
30 Ağustos’un provası yapıldı
Köfteci Behçet'in acı günü! mask
Köfteci Behçet'in acı günü!
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı mask
Kurt'lar Kurtlar Vadisi'nde bayramlaştı
Kahyaoğlu'nun acı günü mask
Kahyaoğlu'nun acı günü
Yakup Yılmaz babasını kaybetti mask
Yakup Yılmaz babasını kaybetti
Adliye çalışanları bayramlaştı mask
Adliye çalışanları bayramlaştı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN! mask
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN!
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL