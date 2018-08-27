Kocaeli'nin suyu Sakarya'dan karşılanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapımı süren 189 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Ballıkaya Barajı, Kocaeli ve Sakarya için önemli içme suyu kaynağı olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, alternatif su kaynaklarına yönelik yatırımlar ve mevcut kaynakları korumaya yönelik çevreci yaklaşımla kenti geleceğe hazırladıklarını belirtti. Nüfusun artması, küresel ısınma ve aşırı sanayileşme gibi nedenlerle temiz su kaynakları üzerindeki baskının her geçen gün arttığına işaret eden Keleş, "Bunun farkındayız ve sadece günü kurtarmaya yönelik değil, geleceğimize yönelik ciddi hamleler yapıyoruz. Kurumumuz tarafından şehrimize kazandırılacak Akçay ve Çamdağı barajlarının yanı sıra DSİ tarafından inşa edilen Ballıkaya Barajı ile su geleceğimiz garanti altına alınacak." ifadelerini kullandı.

Keleş, Ballıkaya Barajı'nın hem Sakarya hem de Kocaeli'ye hizmet sunacağını aktararak, şunları kaydetti:

"DSİ, barajın yapımı tamamlandıktan sonra işletmesini kurumumuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) üstlenecek. Yemyeşil dağların arasından süzülerek temiz şekilde Mudurnu Deresi'nden akan su, 98 metre gövde yüksekliğine sahip olacak Ballıkaya Barajı'nda toplanacak. 189 milyon metreküplük dev su depolama hacmine sahip olacak tesisle, iki şehir için de önemli bir içme suyu kaynağı oluşturulmuş olacak. Ballıkaya Barajı ayrıca, ilerleyen dönemlerde hidroelektrik santrali kurularak enerji üretilmesine de imkan sağlayacak şekilde inşa ediliyor." DSİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, barajın gövde inşasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Keleş, "Son 4,5 metrelik kısım kalmış durumda. Arıtma ve isale hatlarının projeleri ise hazır. Barajın su tutmasıyla 11 mahalle sular altında kalacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ise D-140 karayolunun baraj havzasında kalacak bölümleri için deplase işlemlerine başladı. Bölgeye viyadükler inşa edilecek. Doğuda Ballıkaya Barajı, güneyde Akçay Barajı, kuzeyde Çamdağı Barajı ve batıda Sapanca Gölü ile Sakarya'nın çevresi su kaynaklarıyla kuşatılmış olacak. Sapanca Gölü'nün üzerindeki baskı azalacak. Kurduğumuz entegre sistemle üst düzey bir su yönetimi sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.