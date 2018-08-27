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Bayram tatilini fırsat bilen hırsızlar, fabrikayı soydu

Gebze'de bayram tatili sebebiyle kapalı bulunan bir plastik malzeme fabrikasına gündüz vakti giren şahıslar, 50 bin TL değerinde malzeme çaldı.

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Olay, 22 Ağustos'ta Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde bulanan bir plastik malzeme fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9 gün bayram tatili sebebiyle kapalı bulunan fabrikaya bir kamyonla gelen 5 kişi, giydikleri işçi kıyafeti ile kapı kilidini kırarak içeri girdi. Fabrikada bulunan 2 ton 700 kilogram sarı konsantre plastik boyası, 50 kilogram turuncu konsantre boyası, 1 adet el taşlama makinesi, 1 adet el matkabı olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde malzeme çalarak olay yerine geldikleri araçla kaçtılar. Fabrikaya gittiğinde içerideki malzemelerin çalındığını fark eden iş yeri sahibi S.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde şahısların olay yerine geldikleri kamyonetin plakasını tespit eden ekipler, hırsızların tanınmamak için yüzlerini maske ile kapattıklarını belirledi. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, kamyonetin çalınan malzemelerle İstanbul'un Çekmeköy ilçesine gittiğini tespit etti. Çekmeköy’de belirlenen bir adrese operasyonda şahısların çaldığı malzemeler ele geçirildi. Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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