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Sallandık ama hissetmedik!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Gebze Hatipler Köyü olan 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.