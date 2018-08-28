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Bugün 09:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:13 TSİ )

Sallandık ama hissetmedik!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Gebze Hatipler Köyü olan 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Gebze Hatipler Köyü olan 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün 18:04’de meydana gelen deprem, hissedilmedi.

Bugün 09:07 TSİ - Gündem

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