Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Gebze Hatipler Köyü olan 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün 18:04’de meydana gelen deprem, hissedilmedi.
Bugün 09:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:13 TSİ )
Sallandık ama hissetmedik!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Gebze Hatipler Köyü olan 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Bugün 09:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz