Toyota eleman alacak!

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Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden olan "Toyota" üretim bölümlerinde istihdam edilmek üzere eleman arıyor.

Yayınlanan ilanda adaylarda aranan nitelikler:

-Meslek yüksekokulu, teknik lise, meslek lisesi, genel lise veya ilköğretim mezunu

-Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde ikamet edebilecek

-Vardiyalı çalışabilecek

-Bay adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli

Detaylı bilgi ve doğrudan başvuru yapmak için:

Tel: 0533 153 70 71 / 0533 153 69 99

ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Şehir dışından gelecek adayların yol masrafları karşılanacak olup, 4 hafta süre ile ücretsiz konaklama imkanı

sağlanacaktır.