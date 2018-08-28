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Bugün 09:16 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:22 TSİ )

Toyota eleman alacak!

Otomobil markası Toyota üretim bölümlerinde istihdam edilmek üzere eleman arıyor.

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Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden olan "Toyota" üretim bölümlerinde istihdam edilmek üzere eleman arıyor.

Yayınlanan ilanda adaylarda aranan nitelikler:

-Meslek yüksekokulu, teknik lise, meslek lisesi, genel lise veya ilköğretim mezunu

-Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde ikamet edebilecek

-Vardiyalı çalışabilecek

-Bay adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli

Detaylı bilgi ve doğrudan başvuru yapmak için:

Tel: 0533 153 70 71 / 0533 153 69 99

ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Şehir dışından gelecek adayların yol masrafları karşılanacak olup, 4 hafta süre ile ücretsiz konaklama imkanı
sağlanacaktır.

Bugün 09:16 TSİ - Ekonomi

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