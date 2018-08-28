Toyota eleman alacak!

Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden olan "Toyota" üretim bölümlerinde istihdam edilmek üzere eleman arıyor.
Yayınlanan ilanda adaylarda aranan nitelikler:
-Meslek yüksekokulu, teknik lise, meslek lisesi, genel lise veya ilköğretim mezunu
-Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde ikamet edebilecek
-Vardiyalı çalışabilecek
-Bay adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli
Detaylı bilgi ve doğrudan başvuru yapmak için:
Tel: 0533 153 70 71 / 0533 153 69 99
ÜCRETSİZ KONAKLAMA
Şehir dışından gelecek adayların yol masrafları karşılanacak olup, 4 hafta süre ile ücretsiz konaklama imkanı
sağlanacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz