MHP İzmit İlçe eski Başkanı, eski kent esnaflarından Kazım Akçay, vefat etti. Akçay'ın cenazesi yarın (Çarşamba) öğlen namazına müteakip Hayırsevenler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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MHP'li eski başkan Kazım Akçay, vefat etti
MHP İzmit İlçe eski Başkanı Kazım Akçay, vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz