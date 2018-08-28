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MHP'li eski başkan Kazım Akçay, vefat etti

MHP İzmit İlçe eski Başkanı Kazım Akçay, vefat etti.

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MHP İzmit İlçe eski Başkanı, eski kent esnaflarından Kazım Akçay, vefat etti. Akçay'ın cenazesi yarın (Çarşamba) öğlen namazına müteakip Hayırsevenler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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