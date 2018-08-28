CHP'de Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

Geçtiğimiz aralık ayında Ahmet Sefa Aşkın ile Alternaif Tiyatro Salonu’nda CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yarışana girerek zafer kazanan Mehdi Kaan Günan, vatani görevini yerine getirmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre sonra askere gidecek olan CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Günan, yaklaşık 1 yıldırı sürdürdüğü görevini bıraktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Mehdi Kaan Günan’ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kamuoyunun Bilgisine;

17.12.2017 tarihinde partimizin İzmit Gençlik Kolları Başkanlığı görevine genç yoldaşlarımın desteği ile seçildim.

Göreve geldiğimiz günden itibaren partimizin başarısı için çalışmalarımızı sürdürdük.

Artılarıyla ve eksileriyle yaklaşık 9 aylık süre içerisinde büyük bir aile olduk.

Bu büyük ailenin Üyesi olmak her zaman taşıyacağım en kutsal görev olarak devam edecektir.

Bunun yanında;

Askerlik gibi kutsal bir görevi de yerine getirmek adına çok önceden almış olduğum bir karar gereği tecilimi kaldırmış bulunmaktayım.

24 Haziran seçimlerinden sonra almış olduğum karar gereği İl Yönetim Kurulumuzun tarafıma ilettiği yazı sonrası;

Yaklaşan Yerel Seçimlerde görev boşluğu oluşmaması adına İzmit Gençlik Kolları Başkanlığını bırakmış bulunmaktayım.

Partimize ve benden sonra göreve gelecek olan genç arkadaslarıma başarılar diliyorum.

İnanıyoruz

Gelecek Bizim.

Bu bir veda değil yeni bir başlangıç..

Mehdi Kaan GÜNAN