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Eski bakanın oğluna Kayı düğünü

Başbakan eski Yardımcısı ve eski Sağlık Bakanı, Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın oğlu Muhammet Akdağ farklı bir düğün konsepti ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

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Başbakan eski Yardımcısı ve eski Sağlık Bakanı, Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın oğlu Muhammet Akdağ farklı bir düğün konsepti ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğün için basılan davetiyeye "13. Yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alarak düzenlediğimiz oba düğünümüz çayırda, açık havada ve şenlikler eşliğinde yapılacak. Çadırlarda, yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturacağız. At binip ok atacağız. Rahat kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Arzu eden misafirlerimiz döneme uygun kıyafetlerle de katılabilirler." notu düşüldü. Muhammet Akdağ, Gülşah İstif ile 8 Eylül günü Gebze Hünkar Çayırı'nda bir ömür birlikteliğe evet diyecek. Düğüne siyaset camiasının akın etmesi tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise düğüne katılıp, katılamayacağı netlik kazanmadı.

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