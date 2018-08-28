Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ev eşyaları belediye ekiplerince alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu sayede eşya değişikliği sebebiyle kullanılmayan ihtiyaç fazlası ev eşyaları da çöpe atılmayarak değerlendirilmiş oluyor. Belediye yetkilileri vatandaşlardan evlerindeki ihtiyaç fazlası eşyaları kendilerine bildirmelerini isteyerek “ bir çoğumuzun evinde bulunan ve kullanılmayan eşyalar bazılarının ihtiyaçlarını giderebilir. Hem kullanılmayan eşyalardan kurtulmak hem de birilerini sevindirmek istiyorsak 318 00 00- 2211-2212 numaralı telefonları arayabiliriz” dediler. Uygulama ile iki yıl içinde 200 den fazla aileye destek olunduğu kaydedildi.
Bugün 09:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:52 TSİ )
200'ün üstünde aileye eşya yardımı
İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara kullanılabilir durumdaki ev eşyası yardımında bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz