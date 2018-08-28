İzmit Belediyesi encümen toplantısı Encümen Başkanı Cemil Kanpara önderliğine yapıldı. Encümen toplantısında, muhammen bedeli 8 milyon TL olan Yeşilova Mahallesi’nde Gündoğdu yolu üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonu ihaleyle 8.50.000 TL’ye Çınar Çevre İnşaat Gıda Tarım Eğitim Sağlık Madencilik Şirketine satıldı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde 4 adet pompanın bulunduğu benzin istasyonunda motorin ve LPG satışının yanı sıra yağ değişimi, oto yıkama ve market de bulunuyor.
Bugün 09:54 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
İzmit Belediyesi'nde 8 milyonluk ihale!
İzmit Belediyesi mülkiyetindeki, Yeşilova Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonu 8.50.000 TL’ye satıldı.
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Bugün 09:54 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz