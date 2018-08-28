İzmit Belediyesi'nde 8 milyonluk ihale!

İzmit Belediyesi encümen toplantısı Encümen Başkanı Cemil Kanpara önderliğine yapıldı. Encümen toplantısında, muhammen bedeli 8 milyon TL olan Yeşilova Mahallesi’nde Gündoğdu yolu üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonu ihaleyle 8.50.000 TL’ye Çınar Çevre İnşaat Gıda Tarım Eğitim Sağlık Madencilik Şirketine satıldı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde 4 adet pompanın bulunduğu benzin istasyonunda motorin ve LPG satışının yanı sıra yağ değişimi, oto yıkama ve market de bulunuyor.