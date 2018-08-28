İzmitli oyuncunun acı günü!

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Bıyıklı ve birçok dizide rol olan oyuncu ve Bağdatspor Başkanı Orhan Bıyıklı'nın babası Aziz Bıyıklı hayatını kaybetti. Merhum Aziz Bıyıklı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii’nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.