Son tercih dönemi 31 Ağustos'ta bitiyor

Dördüncü ve son tercih dönemi 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında açılıyor ve sonuçlar 3 Eylül’de belli olacak. Buna rağmen yerleşemeyen öğrenciler 3-6 Eylül tarihleri arasında herhangi bir okula yerleştirilebilmeleri için kurulan komisyon devreye girecek. 16 Eylül’e kadarda tüm öğrenciler yerleşmiş olacak. Okul belirleme tercihlerinin nihaiyi sonucu ise 8 Eylül'de açıklanacak. Tüm tercihlere rağmen yerleşemeyen öğrencilerin imdadına il ve ilçelerde kurulacak olan Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yetişecek. Komisyon kriterlere göre yerleşemeyen öğrencileri herhangi bir okula sevk edecek.