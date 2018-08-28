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Bugün 10:25 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:28 TSİ )

Son tercih dönemi 31 Ağustos'ta bitiyor

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin istedikleri okullara yerleşmesi için açılan takvim 8 Eylül’e kadar işletilecek. Liselere geçecek olan öğrenciler dördüncü ve son tercih dönemi dün başladı.

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Dördüncü ve son tercih dönemi 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında açılıyor ve sonuçlar 3 Eylül’de belli olacak. Buna rağmen yerleşemeyen öğrenciler 3-6 Eylül tarihleri arasında herhangi bir okula yerleştirilebilmeleri için kurulan komisyon devreye girecek. 16 Eylül’e kadarda tüm öğrenciler yerleşmiş olacak. Okul belirleme tercihlerinin nihaiyi sonucu ise 8 Eylül'de açıklanacak. Tüm tercihlere rağmen yerleşemeyen öğrencilerin imdadına il ve ilçelerde kurulacak olan Yerleştirme ve Nakil Komisyonları yetişecek. Komisyon kriterlere göre yerleşemeyen öğrencileri herhangi bir okula sevk edecek.

Bugün 10:25 TSİ - Eğitim

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