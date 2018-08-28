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Muhtar Zaim’den örnek bir kampanya daha

Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, beldede çok önemli bir projeye daha imza atmak üzere. Belediyenin temizlik görevlilerine destek olmak adına ‘Bir çöp poşeti kap gel’ kampanyasına tüm Yalı Mahallelileri davet eden Zaim, muhtarlığa isim yazdırmak için gelecek Değirmendere sakinlerini bekliyor

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Kentimizin en nezih bölgelerinin başında gelen Değirmendere’de, sosyal sorumluluk projeleri her kategoride artarak devam ediyor. Vatandaşların yanı sıra beldede görev yapan yöneticiler de elini taşın altına koymaktan biran olsun çekinmiyor. Bu isimlerin başında ise Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim geliyor.

KAMPANYA BAŞLATTI

Değirmendere’de organize ettiği yardım kampanyalarıyla tanınan Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, şimdilerde belediyenin temizlik görevlilerine yardım eli uzatmayı amaçlıyor. Yaz akşamlarında özellikle bölgedeki ilçelerden gelenlerle yoğunlaşan Değirmendere’de artan kirliliğin ortadan kaldırılmasına destek olmak isten Zaim, ‘Bir çöp poşeti kal gel’ kampanyasını başlattı. Artun Umur ELMASER

Başlattığı kampanyaya Yalı Mahallesi sakinleriyle birlikte tüm Değirmenderelileri devam eden muhtar Nuran Zaim, sosyal medya hesabından belde sakinleri şu şekilde seslendi;

"Sevgili Yalı Mahallesi sakinlerim, değerli kadınlar. ‘Bir çöp poşeti kap gel’ kampanyama katılır mısınız? Hep birlikte yaşadığımız Yalı Mahallesi’nin çöplerini toplamaya benimle var mısınız? Bir gün bile olsa emektar arkadaşlara destek olalım. Hayde koca Yürekliler. Muhtarlığa isim yazdırmak gününüzü belirlemek için bekliyorum. Sevgilerimle…"

Bugün 10:33 TSİ - Gündem

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