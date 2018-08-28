1071 Malazgirt parkı açılıyor

İzmit Belediyesi tarafından kentimize yapılan temalı parklara bir yenisi daha ekleniyor. Malazgirt ruhunun yaşatılacağı, Çayırköy Mahallesi Gölkent mevkiinde yer alan 1071 Malazgirt Parkı’nın açılışı 29 Ağustos Çarşamba günü saat 11:00’da gerçekleştirilecek.
7 DÖNÜMLÜK ALAN ÜZERİNE KURULU
Yaklaşık 7 dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olan Selçuklu Yıldızı görünümlü 1071 Malazgirt Parkı’nda, Sultan Alparslan Heykeli, tartan zeminden yapılmış 1 km uzunluğunda yürüyüş yolu, 500 metrekare oyun alanı, 170 metrekare kondisyon alanı, 750 metrekare piknik alanı, 15 adet piknik masası, 26 adet bank, 1 adet kamelya, 200 metrekare basketbol sahası, 2 kondisyon alanı olmak üzere 20 adet farklı kondisyon aleti yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz