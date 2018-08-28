İZAYDAŞ'tan Alikahyalılar'ı kızdıracak paylaşım!

İzmi Alikahya'da kurulu olan İZAYDAŞ çöp yakma tesisi bölge halkı tarafından haftalardır eylemler düzenlenerek protesto ediliyordu. Anti İZAYDAŞ adı altında örgütlenen Alikahyalılar, tesisin yaydığı çöp kokusundan usandıklarını, evlerinde pencere dahi açamaz hale geldiklerini eylemlerinde belirtmişlerdi. Eylemlerin ardından İZAYDAŞ tarafından şok bir açıklama yapıldı. İZAYDAŞ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alikahyalılar'ı kızdıracak ifadeler kullandı.
İZAYDAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşılan not:
"İZAYDAŞ yakma tesisi baca gazı dioksin-furan analiz sonucu yasal sınırların 25 kat altında çıktı. 2018 yılı Ağustos ayında yapılan analiz sonuçlarında İZAYDAŞ yakma tesisinin yönetmeliklere uygun şekilde çalıştırıldığı, çevre ve insan sağlığına zarar vermediği raporlanmıştır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz