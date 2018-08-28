Endonezya Meteoroloji Ajansı depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ise açıklanmadı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünün 6.4 olarak açıkladı. Depremin ise 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Bugün 11:10 TSİ- Dünya ( Güncelleme : Bugün 11:11 TSİ )
Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
Endonezya’nın doğusundaki Batı Timor’da, 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz