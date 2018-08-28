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Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın doğusundaki Batı Timor’da, 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Endonezya Meteoroloji Ajansı depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ise açıklanmadı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünün 6.4 olarak açıkladı. Depremin ise 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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