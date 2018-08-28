Bursa'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında bir ton "Maraş dondurması" ücretsiz dağıtıldı. Merkez Osmangazi Belediyesinin destek verdiği organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bir ton "Maraş dondurması", tır ve kamyonetlerle Kent Meydanı'na getirildi. Kurulan platformda Osmangazi Belediye Başkan Vekili Erkan Albayrak'ın kestiği ilk diliminin ardından külahlarla kent sakinlerine ücretsiz dondurma dağıtıldı. Uzun kuyruk oluşan etkinlikte bir ton dondurma bir saatte tükendi. Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Bursa'da gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonu büyüterek devam ettireceklerini belirten Yumruk, "Festivalin amacı marka değeri yüksek bir ürün olan Maraş dondurmasını vitrine koymak ve daha popüler, bilinir hale getirmek." dedi.
Bugün 11:11 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 11:12 TSİ )
Bir ton dondurmayı ücretsiz dağıttılar
Bursa'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında ücretsiz dağıtılan bir ton "Maraş dondurması" bir saatte tükendi
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Bugün 11:11 TSİ AA Bursa- Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz