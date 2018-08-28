Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:11 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 11:12 TSİ )

Bir ton dondurmayı ücretsiz dağıttılar

Bursa'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında ücretsiz dağıtılan bir ton "Maraş dondurması" bir saatte tükendi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bursa'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında bir ton "Maraş dondurması" ücretsiz dağıtıldı. Merkez Osmangazi Belediyesinin destek verdiği organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bir ton "Maraş dondurması", tır ve kamyonetlerle Kent Meydanı'na getirildi. Kurulan platformda Osmangazi Belediye Başkan Vekili Erkan Albayrak'ın kestiği ilk diliminin ardından külahlarla kent sakinlerine ücretsiz dondurma dağıtıldı. Uzun kuyruk oluşan etkinlikte bir ton dondurma bir saatte tükendi. Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Bursa'da gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonu büyüterek devam ettireceklerini belirten Yumruk, "Festivalin amacı marka değeri yüksek bir ürün olan Maraş dondurmasını vitrine koymak ve daha popüler, bilinir hale getirmek." dedi.

Bugün 11:11 TSİ AA Bursa- Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Sigara kullanıyor musunuz?
"Efsane Mehmet" çinicilikte usta eller yetiştiriyor mask
"Efsane Mehmet" çinicilikte usta eller yetiştiriyor
Outlet Center İzmit’te Kurban Bayramı mask
Outlet Center İzmit’te Kurban Bayramı
Gebze’de Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti mask
Gebze’de Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti
Ustalarının izinde hat sanatını yaşatıyor mask
Ustalarının izinde hat sanatını yaşatıyor
İdo Tatlıses, Darıcalılar'ı coşturdu! mask
İdo Tatlıses, Darıcalılar'ı coşturdu!
İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri başlıyor mask
İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri başlıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak" mask
"Otoparkımız ilk bir yıl ücretsiz olacak"
Kocaeli'ye 8 yeni okul yapılacak mask
Kocaeli'ye 8 yeni okul yapılacak
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü mask
Katliam gibi kazanın acısı Kocaeli’ye düştü
Denizden palamut fışkırıyor! mask
Denizden palamut fışkırıyor!
TÜPRAŞ, işçi alacak! mask
TÜPRAŞ, işçi alacak!
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor mask
Mangal kömürü fabrikası kapanıyor

GALERİ

Bu eşekler emekliliklerini Kartepe'de geçiriyor mask
Bu eşekler emekliliklerini Kartepe'de geçiriyor
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN! mask
Tepecik Mahallesi'nde KORKUTAN YANGIN!
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü? mask
Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL