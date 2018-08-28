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Bedelli askerlikte birinci celp dönemi belli oldu

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

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Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

Bugün 11:14 TSİ - Gündem

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