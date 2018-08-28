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Sultanahmet bombacısının ikiz kardeşi Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2016 yılında İstanbul Sutanahmet Meydanında yaşanan terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın ikiz kardeşi Derince ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre 12 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Sultanahmet Meydanında yaşanan terör saldırısını düzenleyen ve 10 kişinin ölümüne, 14 kişinin ise yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısını düzenleyen Nabil Fadlı isimli canlı bombanın kardeşinin Kocaeli’de olduğu yönünde duyum alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Derince Çenedağ Mahallesinde düzenlenen operasyonda canlı bombanın kardeşi ve DAEŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu İbrahim Fadlı (31) ile A.B. (22) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 2012 yılında Suriye’de bulunan DAEŞ kamplarında eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptıkları öne sürülen iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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